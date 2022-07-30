ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Купил билет на заправке: в США мужчина выиграл один из крупнейших лотерейных джек-потов

Новина українською →
США, Суббота 30 июля 2022 21:48
Купил билет на заправке: в США мужчина выиграл один из крупнейших лотерейных джек-потов Фото: в США мужчина выиграл один из крупнейших лотерейных джек-потов (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчина, купивший лотерейный билет Mega Millions на заправке в пригороде Чикаго, выиграл 1,337 млрд долларов. Джекпот является третьим по величине лотерейным призом в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Мужчина получит всю сумму, если согласится на ежегодные фиксированные выплаты. Таким образом на на выплату всей суммы уйдет 29 лет.

Если же победитель хочет забрать выигрыш наличными, то по условиям лотереи он получит лишь 780,5 млн долларов.

Добавим, что шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 млн.

Как сообщалось ранее, Австрия ввела национальную лотерею с призами в размере 500 евро для вакцинированных людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника