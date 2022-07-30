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Купив білет на заправці: у США чоловік виграв один з найбільших лотерейних джек-потів

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США, Субота 30 липня 2022 21:48
Купив білет на заправці: у США чоловік виграв один з найбільших лотерейних джек-потів Фото: у США чоловік виграв один з найбільших лотерейних джек-потів (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік, що купив лотерейний білет Mega Millions на заправці у передмісті Чикаго, виграв 1,337 млрд доларів. Джекпот є третім за величиною лотерейним призом у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Чоловік отримає всю суму, якщо погодиться на щорічні фіксовані виплати. Таким чином на на виплату всієї суми піде 29 років.

Якщо ж переможець хоче забрати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає лише 780,5 млн доларів.

Додамо, що шанси на виграш джек-поту у Mega Millions дорівнюють 1 до 302,5 млн.

Як повідомлялося раніше, Австрія запровадила національну лотерею з призами у розмірі 500 євро для вакцинованих людей.

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