Купив білет на заправці: у США чоловік виграв один з найбільших лотерейних джек-потів
Фото: у США чоловік виграв один з найбільших лотерейних джек-потів (freepik.com)
Чоловік, що купив лотерейний білет Mega Millions на заправці у передмісті Чикаго, виграв 1,337 млрд доларів. Джекпот є третім за величиною лотерейним призом у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Чоловік отримає всю суму, якщо погодиться на щорічні фіксовані виплати. Таким чином на на виплату всієї суми піде 29 років.
Якщо ж переможець хоче забрати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає лише 780,5 млн доларів.
Додамо, що шанси на виграш джек-поту у Mega Millions дорівнюють 1 до 302,5 млн.
Як повідомлялося раніше, Австрія запровадила національну лотерею з призами у розмірі 500 євро для вакцинованих людей.