Купатися заборонено: які пляжі в Україні вже визнані небезпечними - офіційний список

Якість води на багатьох пляжах України не відповідає вимогам. У деяких регіонах рівень кишкової палички у воді перевищує норму в десятки разів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Пляжний сезон в Україні лише розпочинається, але результати моніторингу води вже викликають занепокоєння. Згідно з останніми даними, станом на 2 червня низка пляжів у різних областях країни не відповідає нормам безпеки - як за мікробіологічними, так і за хімічними показниками.
Лікарі застерігають, що купання у таких водоймах може загрожувати шлунково-кишковими захворюваннями, шкірними реакціями та навіть серйозними інфекціями.
Київ. У столичних водоймах виявили перевищення за показником ЛКП - це лактозопозитивні кишкові палички, один із головних маркерів фекального забруднення:
Вінниця. На річці Південний Буг:
Дніпро та область. Офіційно пляжі ще не відкрили, але результати перевірок уже тривожні:
Житомирська область:
Київська область:
Рівне:
Тернопільська область:
Львівська область:
Миколаївська область:
У трьох областях - Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій - перевірки не проводились через погодні умови.
У Закарпатській, Одеській та Сумській областях немає офіційно зареєстрованих пляжів, тому якість води оцінюють локально.
У прифронтових регіонах - Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях - цього року пляжі не відкривають через безпекову ситуацію.
Станом на 30 травня 2025 року на території України взяли 133 проби води дослідили за мікробіологічними показниками, 15 із них (11,3%) виявилися небезпечними.
127 проб перевірили за хімією - 42 (33,1%) не відповідали нормам.
Загалом проведено майже 1600 аналізів, з яких близько 11% показали відхилення.
Лікарі попереджають, що забруднена вода може стати джерелом низки захворювань:
Найбільшу загрозу купання у забрудненій воді становить для дітей, людей зі слабким імунітетом та вагітних.
Українцям рекомендують купатися лише на офіційно відкритих пляжах, де встановлені інформаційні таблички.
Варто уникати водойм, де вода має мутний або незвично зелений колір, неприємний запах. Також регулярно перевіряйте інформацію від місцевої влади, МОЗ або на сайтах адміністрацій.
Раніше РБК-Україна писало, у Києві не планують офіційно відкривати пляжний сезон-2025 через війну, однак зони відпочинку біля води залишаються доступними. Міська влада вже почала перевірку пляжів на безпечність. Влітку там тестуватимуть воду та пісок, а в разі небезпеки встановлюватимуть попереджувальні знаки про заборону купання.
Також ми розповідали, що у Запоріжжі виявили перевищення хімічних показників у воді на трьох пляжах, що може свідчити про забруднення. Моніторинг якості води триватиме до жовтня.
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