Купальний сезон у Запоріжжі заборонено, але не лише через війну

У Запоріжжі зафіксували перевищення санітарно-хімічних показників якості води на Центральному, Правобережному пляжах і пляжі по вулиці Лейтенанта Шмідта.

Проби води з Дніпра відібрали напередодні літнього сезону. За мікробіологічними показниками - без порушень, однак за хімічними - виявлені перевищення за такими параметрами, як забарвлення, рН і хімічне споживання кисню. Це може свідчити про наявність забруднювальних речовин і потенційну небезпеку для відпочивальників. Моніторинг якості води триватиме щотижня з 1 червня по 1 жовтня. Зазначимо, рішенням Ради оборони Запорізької області №186 від 23 травня 2024 року відвідування пляжів у регіоні заборонено через воєнний стан.