Купальний сезон у Запоріжжі заборонено, але не лише через війну
У Запоріжжі зафіксували перевищення санітарно-хімічних показників якості води на Центральному, Правобережному пляжах і пляжі по вулиці Лейтенанта Шмідта.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Проби води з Дніпра відібрали напередодні літнього сезону. За мікробіологічними показниками - без порушень, однак за хімічними - виявлені перевищення за такими параметрами, як забарвлення, рН і хімічне споживання кисню. Це може свідчити про наявність забруднювальних речовин і потенційну небезпеку для відпочивальників.
Моніторинг якості води триватиме щотижня з 1 червня по 1 жовтня.
Зазначимо, рішенням Ради оборони Запорізької області №186 від 23 травня 2024 року відвідування пляжів у регіоні заборонено через воєнний стан.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві офіційно не відкриватимуть пляжний сезон-2025 через війну, але зони відпочинку біля води залишаються доступними. Місто вже розпочало перевірки пляжів на безпечність води, піску та санітарних умов. У разі невідповідності встановлюватимуть таблички із забороною купання.
Нагадаємо, купання у заборонених місцях під час війни може загрожувати штрафом - від 136 до 5100 гривень, залежно від обставин. Пряма заборона законом не передбачена, але є судова практика, коли порушників притягували до відповідальності за супутні правопорушення. Найбільше таких випадків - в Одесі.
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