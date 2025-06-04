Купаться запрещено: какие пляжи в Украине уже признаны опасными - официальный список

Пляжный сезон в Украине только начинается, но результаты мониторинга воды уже вызывают беспокойство. Согласно последним данным, по состоянию на 2 июня ряд пляжей в разных областях страны не соответствует нормам безопасности - как по микробиологическим, так и по химическим показателям.

Врачи предостерегают, что купание в таких водоемах может грозить желудочно-кишечными заболеваниями, кожными реакциями и даже серьезными инфекциями.

Где вода уже за пределами нормы: главные точки риска

Киев. В столичных водоемах обнаружили превышение по показателю ЛКП - это лактозоположительные кишечные палочки, один из главных маркеров фекального загрязнения:

"Галерный" - 5 600 (норма ≤ 5 000),

"Радуга" - 13 000,

"Вербный" - 6 200.

Винница. На реке Южный Буг:

ЛКП - 241 000, что почти в 50 раз превышает норму;

вода также не соответствует химическим стандартам на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный".

Днепр и область. Официально пляжи еще не открыли, но результаты проверок уже тревожные:

химическое загрязнение на пляжах в парках "Приднепровский", "Сагайдак";

на Монастырском острове;

на детском пляже в городе Самар;

в городах Павлоград и Желтые Воды.

Житомирская область:

на реке Тетерев в Житомире пляжи не соответствуют нормам по химическим показателям;

в Звягеле на реке Случь зафиксировано нарушение химического состава;

в Коростене на реке Уж зафиксировано ЛКП - 24 000, плюс химические отклонения.

Киевская область:

на Центральном пляже в Белой Церкви ЛКП составляет 70 000;

в Переяславе есть отклонения по химическим показателям.

Ровно:

Озеро Басов Кут: ЛКП - 240 000, также фиксируется значительное химическое загрязнение.

Тернопольская область:

Хоростков (урочище Дубина): ЛКП - 14 000.

Львовская область:

с. Вербиж, озеро Задорожное: вода не соответствует химическим стандартам.

Николаевская область:

Николаев, р. Ингул (пляж "Стрелка"): ЛКП - 6 200;

Южноукраинск: химическое загрязнение.

Где исследования не проводились

В трех областях - Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой - проверки не проводились из-за погодных условий.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях нет официально зарегистрированных пляжей, поэтому качество воды оценивают локально.

В прифронтовых регионах - Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях - в этом году пляжи не открывают из-за ситуации с безопасностью.

Общие результаты по Украине

По состоянию на 30 мая 2025 года на территории Украины взяли 133 пробы воды исследовали по микробиологическим показателям, 15 из них (11,3%) оказались опасными.

127 проб проверили по химии - 42 (33,1%) не соответствовали нормам.

Всего проведено почти 1600 анализов, из которых около 11% показали отклонения.

Почему это опасно

Врачи предупреждают, что загрязненная вода может стать источником ряда заболеваний:

кишечные инфекции,

дерматиты, грибковые поражения кожи,

воспалительные заболевания глаз, ушей, мочеполовой системы.

Наибольшую угрозу купание в загрязненной воде представляет для детей, людей со слабым иммунитетом и беременных.

Как обезопасить себя

Украинцам рекомендуют купаться только на официально открытых пляжах, где установлены информационные таблички.

Стоит избегать водоемов, где вода имеет мутный или необычно зеленый цвет, неприятный запах. Также регулярно проверяйте информацию от местных властей, Минздрава или на сайтах администраций.