Купаться запрещено: какие пляжи в Украине уже признаны опасными - официальный список

Качество воды на многих пляжах Украины не соответствует требованиям. В некоторых регионах уровень кишечной палочки в воде превышает норму в десятки раз.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Пляжный сезон в Украине только начинается, но результаты мониторинга воды уже вызывают беспокойство. Согласно последним данным, по состоянию на 2 июня ряд пляжей в разных областях страны не соответствует нормам безопасности - как по микробиологическим, так и по химическим показателям.
Врачи предостерегают, что купание в таких водоемах может грозить желудочно-кишечными заболеваниями, кожными реакциями и даже серьезными инфекциями.
Киев. В столичных водоемах обнаружили превышение по показателю ЛКП - это лактозоположительные кишечные палочки, один из главных маркеров фекального загрязнения:
Винница. На реке Южный Буг:
Днепр и область. Официально пляжи еще не открыли, но результаты проверок уже тревожные:
Житомирская область:
Киевская область:
Ровно:
Тернопольская область:
Львовская область:
Николаевская область:
В трех областях - Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой - проверки не проводились из-за погодных условий.
В Закарпатской, Одесской и Сумской областях нет официально зарегистрированных пляжей, поэтому качество воды оценивают локально.
В прифронтовых регионах - Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях - в этом году пляжи не открывают из-за ситуации с безопасностью.
По состоянию на 30 мая 2025 года на территории Украины взяли 133 пробы воды исследовали по микробиологическим показателям, 15 из них (11,3%) оказались опасными.
127 проб проверили по химии - 42 (33,1%) не соответствовали нормам.
Всего проведено почти 1600 анализов, из которых около 11% показали отклонения.
Врачи предупреждают, что загрязненная вода может стать источником ряда заболеваний:
Наибольшую угрозу купание в загрязненной воде представляет для детей, людей со слабым иммунитетом и беременных.
Украинцам рекомендуют купаться только на официально открытых пляжах, где установлены информационные таблички.
Стоит избегать водоемов, где вода имеет мутный или необычно зеленый цвет, неприятный запах. Также регулярно проверяйте информацию от местных властей, Минздрава или на сайтах администраций.
Ранее РБК-Украина писало, в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон-2025 из-за войны, однако зоны отдыха у воды остаются доступными. Городская власть уже начала проверку пляжей на безопасность. Летом там будут тестировать воду и песок, а в случае опасности будут устанавливать предупредительные знаки о запрете купания.
Также мы рассказывали, что в Запорожье обнаружили превышение химических показателей в воде на трех пляжах, что может свидетельствовать о загрязнении. Мониторинг качества воды продлится до октября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.