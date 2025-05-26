Купальний сезон у Запоріжжі заборонено, але не лише через війну

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві офіційно не відкриватимуть пляжний сезон-2025 через війну, але зони відпочинку біля води залишаються доступними. Місто вже розпочало перевірки пляжів на безпечність води, піску та санітарних умов. У разі невідповідності встановлюватимуть таблички із забороною купання.

Нагадаємо, купання у заборонених місцях під час війни може загрожувати штрафом - від 136 до 5100 гривень, залежно від обставин. Пряма заборона законом не передбачена, але є судова практика, коли порушників притягували до відповідальності за супутні правопорушення. Найбільше таких випадків - в Одесі.

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