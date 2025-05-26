Купальный сезон в Запорожье запрещен, но не только из-за войны

В Запорожье зафиксировали превышение санитарно-химических показателей качества воды на Центральном, Правобережном пляжах и пляже по улице Лейтенанта Шмидта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней.
Пробы воды из Днепра отобрали накануне летнего сезона. По микробиологическим показателям - без нарушений, однако по химическим - выявлены превышения по таким параметрам, как окраска, рН и химическое потребление кислорода. Это может свидетельствовать о наличии загрязняющих веществ и потенциальной опасности для отдыхающих.
Мониторинг качества воды будет продолжаться еженедельно с 1 июня по 1 октября.
Отметим, решением Совета обороны Запорожской области №186 от 23 мая 2024 года посещение пляжей в регионе запрещено из-за военного положения.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве официально не будут открывать пляжный сезон-2025 из-за войны, но зоны отдыха у воды остаются доступными. Город уже начал проверки пляжей на безопасность воды, песка и санитарных условий. В случае несоответствия будут устанавливать таблички с запретом купания.
Напомним, купание в запрещенных местах во время войны может грозить штрафом - от 136 до 5100 гривен, в зависимости от обстоятельств. Прямой запрет законом не предусмотрен, но есть судебная практика, когда нарушителей привлекали к ответственности за сопутствующие правонарушения. Больше всего таких случаев - в Одессе.
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