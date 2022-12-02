У Куп’янську знайшли схованку з документами окупаційних "поліцейських" (фото)

У деокупованому Куп'янську (Харківська область) правоохоронці відшукали документи своїх колишніх колег, які перейшли на бік РФ та допомагали ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську російські загарбники ховали документи своїх поплічників. Окупанти зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої російськими військовими території Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Серед вилученого:

документи та особові справи псевдополіцейських;

характеристики;

трудові договори;

пояснення про відомих "правоохоронцям" учасників АТО/ООС;

пояснення, що "поліцейські" не були учасниками АТО/ООС;

табелі обліку робочого часу;

копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську;

фотографії для особових справ;

анкети;

накази про призначення на посаду тощо.

Вилучені документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності. Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.