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В Харьковской области подполковник полиции сотрудничала с оккупантами

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Купянск, Суббота 14 мая 2022 05:16
В Харьковской области подполковник полиции сотрудничала с оккупантами Фото: прокуратура объявила подозрение подполковнику полиции в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Харьковской области заместителю начальника Купянского районного отдела полиции объявлено о подозрении по факту государственной измены. Женщина-полицейская добровольно сотрудничала с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отделения полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, подполковник полиции лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов, которая следовала по городу Купянск.

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Напомним, новому "мэру" Каховки Павлу Филипчуку объявили подозрение в госизмене и коллаборационизме.

Мы также писали о том, что в Мариупольском районе полицейский перешел на сторону оккупантов.

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Харьков госизмена
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