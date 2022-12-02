RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Купянске нашли тайник с документами оккупационных "полицейских" (фото)

Фото: В Купянске нашли тайник с документами оккупационных "полицейских" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированном Купянске (Харьковская область) правоохранители нашли документы своих бывших коллег, которые перешли на сторону РФ и помогали врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В помещении оккупационного псевдоправоохранительного органа в Купянске российские захватчики прятали документы своих приспешников. Оккупанты хранили кадровые документы большинства псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной российскими военными территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

Среди изъятого:
  • документы и личные дела псевдополицейских;
  • характеристики;
  • трудовые договоры;
  • объяснение об известных "правоохранителям" участниках АТО/ООС;
  • объяснение, что "полицейские" не были участниками АТО/ООС;
  • табели учета рабочего времени;
  • копии паспортов, в том числе российских, которые успели получить в Купянске;
  • фотографии для личных дел;
  • анкеты;
  • приказы о назначении на должность и т.п.

Изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационной деятельности. В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.

Напомним, что экс-полицейская из Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и благодарила оккупантов за предоставленную электроэнергию. За это ей объявили о подозрении в государственной измене.

В Харьковской области заместителю начальника Купянского районного отдела полиции объявлено о подозрении по факту государственной измены. Женщина полицейская добровольно сотрудничала с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в УкраинеКупянск