В Купянске нашли тайник с документами оккупационных "полицейских" (фото)

В деоккупированном Купянске (Харьковская область) правоохранители нашли документы своих бывших коллег, которые перешли на сторону РФ и помогали врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационной деятельности. В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.

"В помещении оккупационного псевдоправоохранительного органа в Купянске российские захватчики прятали документы своих приспешников. Оккупанты хранили кадровые документы большинства псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной российскими военными территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что экс-полицейская из Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и благодарила оккупантов за предоставленную электроэнергию. За это ей объявили о подозрении в государственной измене.

В Харьковской области заместителю начальника Купянского районного отдела полиции объявлено о подозрении по факту государственной измены. Женщина полицейская добровольно сотрудничала с оккупантами.

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