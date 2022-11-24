Дякувала РФ за світло: поліцейську із Куп’янська підозрюють у держзраді (відео)

Екс-поліцейська із Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та дякувала окупантам за надану електроенергію. За це їй оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Колишній дізнавач сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога", - йдеться у повідомленні. Правоохоронці зазначають, що аби допомогти окупантам побудувати "правоохоронну систему", жінка здійснювала документальне оформлення повідомлень, заяв про події та злочини, а також проводила слідчі дії. Пізніше вона почала працювати у "УВД ВГА Харківської області" та отримала посаду "керівник слідчого органу - в.о. начальника слідчої частини". У червні колишня поліцейська надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. Вона подякувала Росії за світло, воду та продукти харчування. Жінці заочно повідомили про підозру у державній зраді. Колишня поліцейська може отримати довічне ув'язнення.