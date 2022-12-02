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У Куп’янську знайшли схованку з документами окупаційних "поліцейських" (фото)

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Куп'янськ, П'ятниця 02 грудня 2022 18:14
У Куп’янську знайшли схованку з документами окупаційних "поліцейських" (фото) Фото: У Куп’янську знайшли схованку з документами окупаційних "поліцейських" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У деокупованому Куп'янську (Харківська область) правоохоронці відшукали документи своїх колишніх колег, які перейшли на бік РФ та допомагали ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську російські загарбники ховали документи своїх поплічників. Окупанти зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої російськими військовими території Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Серед вилученого:
  • документи та особові справи псевдополіцейських;
  • характеристики;
  • трудові договори;
  • пояснення про відомих "правоохоронцям" учасників АТО/ООС;
  • пояснення, що "поліцейські" не були учасниками АТО/ООС;
  • табелі обліку робочого часу;
  • копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську;
  • фотографії для особових справ;
  • анкети;
  • накази про призначення на посаду тощо.

Вилучені документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності. Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.

Нагадаємо, що екс-поліцейська із Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та дякувала окупантам за надану електроенергію. За це їй оголосили про підозру у державній зраді.

У Харківській області заступнику начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

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