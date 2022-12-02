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В Купянске нашли тайник с документами оккупационных "полицейских" (фото)

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Купянск, Пятница 02 декабря 2022 18:14
В Купянске нашли тайник с документами оккупационных "полицейских" (фото) Фото: В Купянске нашли тайник с документами оккупационных "полицейских" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированном Купянске (Харьковская область) правоохранители нашли документы своих бывших коллег, которые перешли на сторону РФ и помогали врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В помещении оккупационного псевдоправоохранительного органа в Купянске российские захватчики прятали документы своих приспешников. Оккупанты хранили кадровые документы большинства псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной российскими военными территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

Среди изъятого:
  • документы и личные дела псевдополицейских;
  • характеристики;
  • трудовые договоры;
  • объяснение об известных "правоохранителям" участниках АТО/ООС;
  • объяснение, что "полицейские" не были участниками АТО/ООС;
  • табели учета рабочего времени;
  • копии паспортов, в том числе российских, которые успели получить в Купянске;
  • фотографии для личных дел;
  • анкеты;
  • приказы о назначении на должность и т.п.

Изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационной деятельности. В отношении лиц, уже подозреваемых или обвиняемых, материалы будут использованы в качестве доказательств, а также приобщены к делам для полного и всестороннего расследования.

Напомним, что экс-полицейская из Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и благодарила оккупантов за предоставленную электроэнергию. За это ей объявили о подозрении в государственной измене.

В Харьковской области заместителю начальника Купянского районного отдела полиции объявлено о подозрении по факту государственной измены. Женщина полицейская добровольно сотрудничала с оккупантами.

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