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У Куп’янську затримали колаборанта, який вивозив українське зерно у Ростов-на-Дону

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 15:21
У Куп’янську затримали колаборанта, який вивозив українське зерно у Ростов-на-Дону Фото: У Куп’янську затримали колаборанта, який вивозив українське зерно у Ростов-на-Дону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста пішов на співпрацю з РФ та вивозив зерно у Ростов-на-Дону. Після деокупації міста правоохоронці виявили його та помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У серпні "голова" так званої "Військово-цивільної адміністрації Харківської області" своїм наказом призначив чоловіка на посаду "директора державного підприємства "Продовольчі ресурси", яке окупанти створили на базі українського комбінату хлібопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Потім колаборант уклав "договір" на подачу залізничних вагонів для вивезення зерна зі складських приміщень та елеватора на територію РФ. Також псевдодиректор безоплатно передав представнику підприємства з міста Ростов-на-Дону РФ пшеницю врожаю 2021 року.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у "пособництві державі-агресору".

Нагадаємо, що під Куп’янськом поліція виявила автобус, в якому везли зброю та міни.

Контррозвідка Служби безпеки України у звільнених районах Харківської області викрила поплічницю ворога, що займалася фінансуванням окупаційних органів РФ.

Мешканець Куп'янська під час окупації обіймав посаду директора місцевого стадіону "Спартак". Він організовував футбольні матчі та свята для росіян, йому вже повідомили про підозру.

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