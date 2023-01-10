У Куп’янську затримали колаборанта, який вивозив українське зерно у Ростов-на-Дону

Головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста пішов на співпрацю з РФ та вивозив зерно у Ростов-на-Дону. Після деокупації міста правоохоронці виявили його та помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У серпні "голова" так званої "Військово-цивільної адміністрації Харківської області" своїм наказом призначив чоловіка на посаду "директора державного підприємства "Продовольчі ресурси", яке окупанти створили на базі українського комбінату хлібопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Потім колаборант уклав "договір" на подачу залізничних вагонів для вивезення зерна зі складських приміщень та елеватора на територію РФ. Також псевдодиректор безоплатно передав представнику підприємства з міста Ростов-на-Дону РФ пшеницю врожаю 2021 року.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у "пособництві державі-агресору".