В Купянске задержан коллаборант, вывозивший украинское зерно в Ростов-на-Дону
Главный инженер комбината хлебопродуктов в Купянске во время оккупации города пошел на сотрудничество с РФ и вывозил зерно в Ростов-на-Дону. После деоккупации города правоохранители обнаружили его и заключили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В августе "председатель" так называемой "Военно-гражданской администрации Харьковской области" своим приказом назначил мужчину на должность "директора государственного предприятия "Продовольственные ресурсы", которое оккупанты создали на базе украинского комбината хлебопродуктов", - говорится в сообщении.
Затем коллаборант заключил "договор" на подачу железнодорожных вагонов для вывоза зерна из складских помещений и элеватора на территорию РФ. Также псевдодиректор безвозмездно передал представителю предприятия из города Ростов-на-Дону РФ пшеницу урожая 2021 года.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении в "пособничестве государству-агрессору".
Напомним, что под Купянском полиция обнаружила автобус, в котором везли оружие и мины.
Контрразведка Службы безопасности Украины в освобожденных районах Харьковской области разоблачила приспешницу врага, занимавшуюся финансированием оккупационных органов РФ.
Житель Купянска во время оккупации занимал должность директора местного стадиона "Спартак". Он организовывал футбольные матчи и праздники для россиян, ему уже сообщили о подозрении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.