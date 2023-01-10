В Купянске задержан коллаборант, вывозивший украинское зерно в Ростов-на-Дону

Главный инженер комбината хлебопродуктов в Купянске во время оккупации города пошел на сотрудничество с РФ и вывозил зерно в Ростов-на-Дону. После деоккупации города правоохранители обнаружили его и заключили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В августе "председатель" так называемой "Военно-гражданской администрации Харьковской области" своим приказом назначил мужчину на должность "директора государственного предприятия "Продовольственные ресурсы", которое оккупанты создали на базе украинского комбината хлебопродуктов", - говорится в сообщении.

Затем коллаборант заключил "договор" на подачу железнодорожных вагонов для вывоза зерна из складских помещений и элеватора на территорию РФ. Также псевдодиректор безвозмездно передал представителю предприятия из города Ростов-на-Дону РФ пшеницу урожая 2021 года.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в "пособничестве государству-агрессору".