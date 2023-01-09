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Під Куп’янськом поліція виявила автобус, в якому везли зброю та міни (фото)

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 21:44
Під Куп’янськом поліція виявила автобус, в якому везли зброю та міни (фото) Фото: Під Куп’янськом поліція виявила автобус, в якому везли зброю та міни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 9 січня, на одному з блокпостів поблизу смт Шевченкове (Харківська область) правоохоронці виявили водія, який перевозив зброю та міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"Під час перевірки автомобіля "Mercedes Sprinter" поліцейські виявили корпус від АК-74 та 2 міни 120 мм без взривачів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викликали на місце події співробітників слідчо-оперативної групи місцевої поліції та співробітників вибухотехнічної служби. Проводяться слідчо-оперативні дії направлені на встановлення походження зброї та місця її перевезення.

Таким чином правоохоронці допомагають колегам з Харківської області з відновлення безпекового середовища на деокупованих територіях у Куп’янському районі.

Нагадаємо, що 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.

За уточненою інформацією очільника регіону, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове 6 людей отримали поранення. Ще двоє загинули.

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