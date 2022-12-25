Проводив змагання для росіян. "Директору" стадіону у Куп'янську повідомили про підозру

Мешканець Куп'янська під час окупації обіймав посаду директора місцевого стадіону "Спартак". Він організовував футбольні матчі та свята для росіян, йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів, змагань на прилеглій території стадіону, наймав співробітників з комплексного обслуговування установи, а також проводив культурно-масові заходи з елементами пропагандистського спрямовування", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

20 грудня слідчим Куп’янського районного відділу поліції за погодженням Куп’янської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.