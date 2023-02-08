У Куп’янську затримали двох колаборанток, які впроваджували систему освіти РФ

Слідчі повідомляють, що під час окупації Куп’янська 45-річна жінка вирішила співпрацювати з представниками РФ та добровільно обійняла посаду "заступника начальника" у так званому "Відділі освіти ВЦА Куп'янського району Харківської області".

Вона проводила наради з колективом та підписувала відповідні документи. Також жінка організовувала виїзд вчителів до РФ для проходження "перекваліфікації" та "переатестації". Жінку затримали, повідомили про підозру у колабораційній діяльності та помістили під варту.

"Інша підозрювана - 54-річна жінка, яку окупанти призначили "в.о. директора" у закладі освіти під назвою "Середня загальноосвітня школа № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф. Хамушина", створеному на базі ліцею, розташованого у Куп'янську", - йдеться у повідомленні.

Жінка організувала видачу учням підручників за російськими програмами навчання та наказала педагогічному колективу викладати предмети російською мовою. Їй також повідомили про підозру колабораційній діяльності.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.