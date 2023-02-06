ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області затримали пособника РФ, який затримував колишніх військових ЗСУ

Новость на русском →
Козача Лопань, Понеділок 06 лютого 2023 16:10
У Харківській області затримали пособника РФ, який затримував колишніх військових ЗСУ Фото: У Харківській області затримали пособника РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали мешканця смт Козача Лопань (Харківська область), який під час окупації співпрацював з РФ та затримував колишніх військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

"Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування "Народна дружина смт Козача Лопань", що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній "адміністрації" РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі формування, пособник сприяв діяльності окупаційної "влади", закликав місцевих мешканців приєднатись до лав "народної дружини" і займався незаконним затриманням колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих мешканців.

Пособник окупантів встиг незаконно заволодіти автомобілем "ВАЗ 2121", який використовував у своїй псевдодіяльності. Після деокупації населеного пункту він намагався переховуватись від правоохоронців, проте був виявлений та затриманий.

Йому оголосили про підозру у "пособництві державі-агресору" та помістили під варту.

Нагадаємо, що під час окупації Куп'янська (Харківська область) місцева жінка почала співпрацювати з РФ та стала "заступницею директора" у навчальному закладі. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Мешканець смт Великий Бурлук (Харківська область) співпрацював з РФ під час окупації населеного пункту. Правоохоронці виявили чоловіка та затримали його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація харков Збройні сили України Війна в Україні Козачья Лопань
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії