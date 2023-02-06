У Харківській області затримали пособника РФ, який затримував колишніх військових ЗСУ
Правоохоронці затримали мешканця смт Козача Лопань (Харківська область), який під час окупації співпрацював з РФ та затримував колишніх військових ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.
"Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування "Народна дружина смт Козача Лопань", що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній "адміністрації" РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у складі формування, пособник сприяв діяльності окупаційної "влади", закликав місцевих мешканців приєднатись до лав "народної дружини" і займався незаконним затриманням колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих мешканців.
Пособник окупантів встиг незаконно заволодіти автомобілем "ВАЗ 2121", який використовував у своїй псевдодіяльності. Після деокупації населеного пункту він намагався переховуватись від правоохоронців, проте був виявлений та затриманий.
Йому оголосили про підозру у "пособництві державі-агресору" та помістили під варту.
Нагадаємо, що під час окупації Куп'янська (Харківська область) місцева жінка почала співпрацювати з РФ та стала "заступницею директора" у навчальному закладі. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру у колабораційній діяльності.
Мешканець смт Великий Бурлук (Харківська область) співпрацював з РФ під час окупації населеного пункту. Правоохоронці виявили чоловіка та затримали його.
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