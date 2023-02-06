У Харківській області затримали пособника РФ, який затримував колишніх військових ЗСУ

Правоохоронці затримали мешканця смт Козача Лопань (Харківська область), який під час окупації співпрацював з РФ та затримував колишніх військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

"Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування "Народна дружина смт Козача Лопань", що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній "адміністрації" РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі формування, пособник сприяв діяльності окупаційної "влади", закликав місцевих мешканців приєднатись до лав "народної дружини" і займався незаконним затриманням колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих мешканців.

Пособник окупантів встиг незаконно заволодіти автомобілем "ВАЗ 2121", який використовував у своїй псевдодіяльності. Після деокупації населеного пункту він намагався переховуватись від правоохоронців, проте був виявлений та затриманий.

Йому оголосили про підозру у "пособництві державі-агресору" та помістили під варту.