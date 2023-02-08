В Купянске задержали двух коллаборанток, внедрявших систему образования РФ

Следователи сообщают, что во время оккупации Купянская 45-летняя женщина решила сотрудничать с представителями РФ и заняла должность "заместителя начальника" в так называемом "Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области".

Она проводила совещания с коллективом и подписывала соответствующие документы. Также женщина организовывала выезд учителей в РФ для прохождения "переквалификации" и "переаттестации". Женщину задержали, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и заключили под стражу.

"Другая подозреваемая – 54-летняя женщина, которую оккупанты назначили" и.о. директора" в учебном заведении под названием "Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза М.Ф. Хамушина", созданном на базе лицея, расположенного в Купянске", - говорится в сообщении.

Женщина организовала выдачу учащимся учебников по российским программам обучения и приказала педагогическому коллективу преподавать предметы на русском языке. Ей также сообщили о подозрении коллаборационной деятельности.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Управлением СБУ в Харьковской области.