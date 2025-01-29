У Куп'янську РФ атакувала "швидку", є постраждалі (фото)

За його даними, ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги. В результаті цього було пошкоджено ще одне цивільне авто.

Спочатку Синєгубов повідомив, що під час обстрілу постраждав водій "швидкої", якого госпіталізували до медичної установи.

Однак потім він уточнив, що внаслідок атаки ворожого FPV-дрона постраждали троє медпрацівників. Згаданий вище 43-річний водій, а також 26-річна лікарка та 41-річна парамедик. У них гостра реакція на стрес.

Фото: у Куп'янську росіяни атакували авто швидкої 29 січня (t.me/synegubov)

Як пише "Суспільне", за словами директор Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, харківська бригада екстреної меддопомоги перебувала у Куп'янську на підсиленні.

Під час атаки росіяни медики саме їхали на виклик.

Забашта уточнив, що у водія закритий перелом ступні, ушкоджена гомілка та садна на обличчі

Бої за Куп'янськ

Раніше повідомлялось про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку. Однак за словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, наразі погрози Куп'янську немає.