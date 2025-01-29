В Купянске РФ атаковала "скорую", есть пострадавшие (фото)

По его данным, враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи. В результате этого было повреждено еще одно гражданское авто.

Сначала Синегубов сообщил, что во время обстрела пострадал водитель "скорой", которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Однако затем он уточнил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона пострадали трое медработников. Упомянутый выше 43-летний водитель, а также 26-летняя врач и 41-летняя парамедик. У них острая реакция на стресс.

Фото: в Купянске россияне атаковали авто скорой 29 января (t.me/synegubov)

Как пишет "Суспільне", по словам директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, харьковская бригада экстренной медпомощи находилась в Купянске на усилении.

Во время атаки россияне медики как раз ехали на вызов.

Забашта уточнил, что у водителя закрытый перелом ступни, повреждена голень и ссадины на лице

Бои за Купянск

Ранее сообщалось о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку. Однако по словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.