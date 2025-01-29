В Купянске РФ атаковала "скорую", есть пострадавшие (фото)

Российская армия продолжает терроризировать обстрелами город Купянск, в Харьковской области. На этот раз дрон попал возле авто экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
По его данным, враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи. В результате этого было повреждено еще одно гражданское авто.
Сначала Синегубов сообщил, что во время обстрела пострадал водитель "скорой", которого госпитализировали в медицинское учреждение.
Однако затем он уточнил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона пострадали трое медработников. Упомянутый выше 43-летний водитель, а также 26-летняя врач и 41-летняя парамедик. У них острая реакция на стресс.
Как пишет "Суспільне", по словам директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, харьковская бригада экстренной медпомощи находилась в Купянске на усилении.
Во время атаки россияне медики как раз ехали на вызов.
Забашта уточнил, что у водителя закрытый перелом ступни, повреждена голень и ссадины на лице
Ранее сообщалось о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку. Однако по словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.
Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
А недавно российская армия нанесла удар по Купянску дроном "Молния", было атаковано авто правоохранителей.
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