У Куп'янську під завалами виявили ще одну жертву атаки росіян

Вчора близько 13:30 російська авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони Куп'янська. Були зруйновані три двоповерхові будинки, також були пошкодження у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків.

Рятувальники зазначають, що внаслідок вибухів виникли дві пожежі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

З-під завалів вчора врятували чотирьох людей. Вони перебувають у лікарні.

"Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих: жінки та фрагменти тіла (попередньо чоловіка)", - йдеться у повідомленні.

Фото: росіяни атакували Куп'янськ (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Вчора ми повідомляли про обстріл Куп'янська. Харківська обласна прокуратура повідомляла про загиблу та п'ятьох постраждалих.

Обстріл України

Росія в ніч на 18 лютого випустила по Україні близько десятка ракет різних типів та 14 "Шахедів". Сили ППО збили ворожу ракету та 12 дронів.

Голова Полтавської ОВА повідомив, що вночі російські окупанти вдарили по території Полтавського району. Під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. Внаслідок удару спалахнула пожежа, її вже ліквідували.

За попередніми даними, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.