В Купянске под завалами обнаружили еще одну жертву атаки россиян

Вчера около 13:30 российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы Купянска. Были разрушены три двухэтажных дома, также были повреждения в частном секторе. Повреждены не менее 10 частных домов.

Спасатели отмечают, что в результате взрывов возникли два пожара. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Из-под завалов вчера спасли четырех человек. Они находятся в больнице.

"Также удалось деблокировать из-под завалов тела двух погибших: женщины и фрагменты тела (предварительно мужчину)", - говорится в сообщении.

Фото: россияне атаковали Купянск (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Вчера мы сообщали об обстреле Купянска. Харьковская областная прокуратура сообщала о погибшей и пятерых пострадавших.

Обстрел Украины

Россия в ночь на 18 февраля выпустила по Украине около десятка ракет разных типов и 14 "Шахедов". Силы ПВО сбили вражескую ракету и 12 дронов.

Глава Полтавской ОВА сообщил, что ночью российские оккупанты ударили по территории Полтавского района. Под удар попал инфраструктурный объект. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

По предварительным данным, в результате атаки жертв и пострадавших нет.