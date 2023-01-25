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У Куп'янську горить будинок і магазин після ранкового обстрілу росіян (фото)

Фото: в Куп'янську горить будинок і магазин після ранкового обстрілу росіян (t.me/synegubov/5395)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Куп'янськ. Внаслідок удару ворога в місті загорілися приватний будинок та магазин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок та магазин. Попередньо - без постраждалих. На місці працюють екстрені служби", - написав Синєгубов.

Фото: в Куп'янську горить будинок і магазин після ранкового обстрілу росіян (t.me/synegubov/5395)

Також він повідомив, що минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

"На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари", - пише Синєгубов.

Тим часом в смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін, а в смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Крім того, близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей, обоє госпіталізовані у середньому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни обстріляли житлові будинки та кладовище у Харківській області.

Також ми писали про те, що окупанти атакували Вовчанськ у Харківській області, через що було поранено трьох осіб.

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