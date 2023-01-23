ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл центра Вовчанська: кількість постраждалих збільшилась

Новость на русском →
Вовчанськ, Понеділок 23 січня 2023 17:54
Обстріл центра Вовчанська: кількість постраждалих збільшилась Фото: Обстріл центра Вовчанська (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 23 січня, російські окупанти атакували Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, яку приводить "Суспільне".

"Троє людей звернулися за меддопомогою. Сьогодні цілий день обстріли, у нас щодня обстріли", - заявив Гамбарашвілі.

За його словами, окупанти обстріляли центр міста та житлові будинки. Наразі масштаби руйнувань та пошкоджень з'ясовують. Через постійні обстріли у місті є проблеми з електропостачанням.

Начальник військової адміністрації пояснив, що електрику у місті вимикають щодня, лінії енергопостачання ремонтують. Вже за годину-дві їх перебиває через обстріли окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу вели обстріли по мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

РБК-Україна повідомляло, що вчора росіяни обстріляли житлові будинки та кладовище у Харківській області.

До того ж, Харківська область залишається однією з найбільш замінованих регіонів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Війна в Україні
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни