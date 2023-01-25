В Купянске горит дом и магазин после утренних обстрелов россиян (фото)

"Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин. Предварительно - без пострадавших. На месте работают экстренные службы", - написал Синегубов.

Фото: в Купянске горит дом и магазин после утренних обстрелов россиян (t.me/synegubov/5395)

Также он сообщил, что за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

"На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку. В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары", - пишет Синегубов.

Тем временем в пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод, а в пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме.

Кроме того, около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека, оба госпитализированы в среднем состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что россияне обстреляли жилые дома и кладбище в Харьковской области.

Также мы писали о том, что оккупанты атаковали Волчанск в Харьковской области, из-за чего были ранены трое человек.

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