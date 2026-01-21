У Куп'янську більшість окупантів зосереджена в одному кварталі, - Трегубов

"Більша частина ворога зосереджена в центрі міста в одному кварталі багатоповерхівок. Тому зараз ідеться про те, щоб завершити зачистку цього кварталу і, бажано, без жертв з боку українських воїнів", - сказав Трегубов.

Він звернув увагу, що всі спроби росіян поліпшити своє становище і підійти до міста, щоб відновити з ним сполучення суходолом, не досягають успіху. При цьому тиск на схід від міста також не дає окупантам бажаного результату.

"Це означає, що ці люди (росіяни в Куп'янську - ред.) не отримують поповнення", - зазначив Трегубов.

За його словами, зараз план росіян у Сумській і Харківській областях полягає в тому, щоб створити там "зону контролю" вздовж кордону. При цьому на Лиманському напрямку ворог хоче взяти під контроль Лиман і далі просуватися в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Водночас у Вовчанську росіяни закріплюються в північній частині міста. При цьому просунутися в південну його частину для них усе ще проблематично.