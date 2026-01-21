У Куп'янську більшість окупантів зосереджена в одному кварталі, - Трегубов

У Куп'янську українські захисники продовжують зачистку міста від окупантів. Більшість ворожих солдатів зосереджена в одному кварталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктора Трегубова.
"Більша частина ворога зосереджена в центрі міста в одному кварталі багатоповерхівок. Тому зараз ідеться про те, щоб завершити зачистку цього кварталу і, бажано, без жертв з боку українських воїнів", - сказав Трегубов.
Він звернув увагу, що всі спроби росіян поліпшити своє становище і підійти до міста, щоб відновити з ним сполучення суходолом, не досягають успіху. При цьому тиск на схід від міста також не дає окупантам бажаного результату.
"Це означає, що ці люди (росіяни в Куп'янську - ред.) не отримують поповнення", - зазначив Трегубов.
За його словами, зараз план росіян у Сумській і Харківській областях полягає в тому, щоб створити там "зону контролю" вздовж кордону. При цьому на Лиманському напрямку ворог хоче взяти під контроль Лиман і далі просуватися в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації.
Водночас у Вовчанську росіяни закріплюються в північній частині міста. При цьому просунутися в південну його частину для них усе ще проблематично.
Нагадаємо, раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявляв про те, що українські захисники утримують під контролем центральну частину Куп'янська.
За його словами, бійці бригади "Хартія" продовжують зачистку міста від ворога. При цьому росіяни активно застосовують у місті FPV-дрони.
Також кілька днів тому Трегубов розповів, що в Куп'янську залишається кілька десятків російських солдатів.