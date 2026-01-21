RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Купянске большинство оккупантов сосредоточено в одном квартале, - Трегубов

Иллюстративное фото: российских оккупантов в Купянске осталось немного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от оккупантов. Большинство вражеских солдат сосредоточено в одном квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникации Группировка Объединенных Сил Виктора Трегубова.

"Большая часть врага сосредоточена в центре города в одном квартале многоэтажек. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы завершить зачистку этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов", - сказал Трегубов. 

Он обратил внимание, что все попытки россиян улучшить свое положение и подойти к городу, чтобы возобновить с ним сообщение по суходолу, не достигают успеха. При этом давление на восток от города также не дает оккупантам желаемого результата.

"Это означает, что эти люди (россияне в Купянске - ред.) не получают пополнение", - отметил Трегубов. 

По его словам, сейчас план россиян в Сумской и Харьковской областях состоит в том, чтобы создать там "зону контроля" вдоль границы. При этом на Лиманском направлении враг хочет взять под контроль Лиман и дальше продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. 

В то же время в Волчанске россияне закрепляются в северной части города. При этом продвинуться в южную его часть для них все еще проблематично. 

Что происходит в Купянске

Напомним, ранее командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявлял о том, что украинские защитники удерживают под контролем центральную часть Купянска.

По его словам, бойцы бригады "Хартия" продолжают зачистку города от врага. При этом россияне активно применяют в городе FPV-дроны.

Также несколько дней назад Трегубов рассказал, что в Купянске остается несколько десятков российских солдат.

