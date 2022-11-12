ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Купянском районе за неделю эксгумировали семь тел погибших (фото)

Новина українською →
Украина, Суббота 12 ноября 2022 21:42
В Купянском районе за неделю эксгумировали семь тел погибших (фото) Фото: В Купянском районе за неделю эксгумировали семь тел погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям в Купянском районе удалось за неделю эксгумировать тела семи человек. Все они погибли во время российской оккупации от обстрелов военнослужащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

"Вчера были эксгумированы два убитых, всего за последнюю неделю 7 тел - все погибли во время оккупации от обстрелов российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации полицейского, 16-летний подросток из Купянска в сентябре пошел гулять с друзьями и попал под обстрел и погиб. Также 50-летний житель села Кучеривка после обстрелов вышел забить окна своего дома, но начался еще один обстрел – и мужчина погиб.

"Ужасная статистика. За каждым таким событием изуродована судьба родственников и близких. Горе, пришедшее из России", - заявил Болвинов.

Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области полицией выявлено 651 тел граждан, из которых 258 женщин, 343 мужчин, 20 детей и 30 неидентифицированных лиц.

Напомним, что под Изюмом эксгумировали тело человека, которого оккупанты расстреляли из пулемета.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

Недавно в Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше