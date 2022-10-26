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У Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 20:02
У Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото) Фото: У Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 жовтня, правоохоронці розпочали ексгумацію масового поховання українських військових у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка.

"Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, росіяни збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова", - йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського, окупанти не зробили жодної позначки, проте вже на Великдень місцеві жителі самостійно поставили хрести та доглядали за могилою як могли.

"Сьогодні через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів", - пояснив Тимошко.

Він додав, що правоохоронці обов'язково встановлять імена захисників та обов'язково поховають їх по-людськи.

Нагадаємо, що у Харківській області ексгумували тіла трьох загиблих, серед них є дитина.

Загалом у Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумовали 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

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