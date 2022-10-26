У Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка.

"Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, росіяни збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова", - йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського, окупанти не зробили жодної позначки, проте вже на Великдень місцеві жителі самостійно поставили хрести та доглядали за могилою як могли.

"Сьогодні через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів", - пояснив Тимошко.

Він додав, що правоохоронці обов'язково встановлять імена захисників та обов'язково поховають їх по-людськи.