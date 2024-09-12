В Купʼянському районі проведуть примусову евакуацію дітей
Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району через загрозу безпеці.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Зокрема, евакуація буде проводитися з
- Куп’янської ТГ: евакуація стосується 10 населених пунктів, де проживають 158 дітей.
- Курилівської ТГ: евакуюють 41 дитину з 6 населених пунктів
- Кіндрашівська ТГ: із 13 населених пунктів планується евакуація 70 дітей.
Наразі вже евакуйовано 10 родин, і процес триває.
Евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, таких як ООН, а також гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку. Для тих, хто потребує тимчасового проживання, надається допомога або організовується евакуація в інші області України за підтримки Укрзалізниці.
Також діє "гаряча лінія" з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, де можна отримати консультацію та супровід на всіх етапах евакуації.
З 10 травня, після активізації бойових дій на півночі області, вже евакуйовано 15 031 особу, з яких 1282 - діти.
Примусова евакуація мешканців Донецької області
У кількох населених пунктах Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, евакуація стосується населених пунктів у Покровському та Краматорському районах.
Для забезпечення безпеки цивільного населення розгортаються приймальні пункти евакуації.
Також стало відомо про скасування евакуаційних поїздів зі станції Покровська через погіршення безпекової ситуації.
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