В Купʼянському районі проведуть примусову евакуацію дітей

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Зокрема, евакуація буде проводитися з

Куп’янської ТГ : евакуація стосується 10 населених пунктів, де проживають 158 дітей.

: евакуація стосується 10 населених пунктів, де проживають 158 дітей. Курилівської ТГ : евакуюють 41 дитину з 6 населених пунктів

: евакуюють 41 дитину з 6 населених пунктів Кіндрашівська ТГ: із 13 населених пунктів планується евакуація 70 дітей.

Наразі вже евакуйовано 10 родин, і процес триває.

Евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, таких як ООН, а також гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку. Для тих, хто потребує тимчасового проживання, надається допомога або організовується евакуація в інші області України за підтримки Укрзалізниці.

Також діє "гаряча лінія" з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, де можна отримати консультацію та супровід на всіх етапах евакуації.

З 10 травня, після активізації бойових дій на півночі області, вже евакуйовано 15 031 особу, з яких 1282 - діти.