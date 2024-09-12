В Купянском районе проведут принудительную эвакуацию детей
Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района из-за угрозы безопасности.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
В частности, эвакуация будет проводиться с
- Купянская ТГ : эвакуация касается 10 населенных пунктов, где проживают 158 детей.
- Куриловский ТГ : эвакуируют 41 ребенка из 6 населенных пунктов
- Кондрашовская ТГ : из 13 населенных пунктов планируется эвакуация 70 детей.
Сейчас уже эвакуированы 10 семей, и процесс продолжается.
Эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, таких как ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Для тех, кто нуждается во временном проживании, предоставляется помощь или организуется эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.
Также действует «горячая линия» по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91, где можно получить консультацию и сопровождение на всех этапах эвакуации.
С 10 мая, после активизации боевых действий на севере области, уже эвакуирован 15 031 человек, из которых 1282 - дети.
Принудительная эвакуация жителей Донецкой области
В нескольких населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. По информации Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, эвакуация касается населенных пунктов в Покровском и Краматорском районах.
Для обеспечения сохранности гражданского населения разворачиваются приемные пункты эвакуации.
Также стало известно об отмене эвакуационных поездов со станции Покровская из-за ухудшения ситуации безопасности.
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