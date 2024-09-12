В Купянском районе проведут принудительную эвакуацию детей

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

В частности, эвакуация будет проводиться с

Купянская ТГ : эвакуация касается 10 населенных пунктов, где проживают 158 детей.

: эвакуация касается 10 населенных пунктов, где проживают 158 детей. Куриловский ТГ : эвакуируют 41 ребенка из 6 населенных пунктов

: эвакуируют 41 ребенка из 6 населенных пунктов Кондрашовская ТГ : из 13 населенных пунктов планируется эвакуация 70 детей.

Сейчас уже эвакуированы 10 семей, и процесс продолжается.

Эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, таких как ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Для тех, кто нуждается во временном проживании, предоставляется помощь или организуется эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.

Также действует «горячая линия» по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91, где можно получить консультацию и сопровождение на всех этапах эвакуации.

С 10 мая, после активизации боевых действий на севере области, уже эвакуирован 15 031 человек, из которых 1282 - дети.