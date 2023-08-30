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У Куп'янському районі посилили комендантську годину

Ілюстративне фото: у Куп'янському районі посилили комендантську годину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Куп'янському районі Харківської області посилили комендантську годину з 1 вересня. Мешканці низки громад не зможуть виходити на вулицю з 18:00 до 06:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Куп'янську районну державну адміністрацію.

Зазначимо, що для громад Куп'янського району запровадили різний час комендантської години.

Для громад, які знаходяться ближче до лінії бойових дій, ввели обмеження з 18:00 до 06:00. Йдеться про такі громади:

  • Дворічанську,
  • Кіндрашівську,
  • Куп’янську,
  • Курилівську,
  • Петропавлівську.

Водночас для Великобурлуцької, Шевченківської та Вільхуватської територіальних громад ввели комендантську годину з 20:00 до 06:00.

 

Зазначимо, що у комендантську годину заборонене перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також рух транспортних засобів.

Ситуація у Харківській області

Зазначимо, що наразі найважчими напрямками фронту залишаються Бахмутський та Лимано-Куп'янський напрямки. Там росіяни намагаються прорвати нашу оборону.

Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни мають певні успіхи під Куп'янськом. При цьому окупанти можуть потрапити там до котла, якщо ЗСУ просунуться на Бахмутському напрямку.

Окрім того, британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні окупанти можуть посилити наступ на напрямок Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Додамо, що Росія зосередила на Лимано-Купянському напрямку 110 тисяч військ. Вони також збільшили кількість обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КупянскХарківКомендантська година