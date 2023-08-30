Сирський назвав найважчі напрямки фронту: противник намагається прорвати оборону
Ситуація на східному фронті залишається складною. Найважчими залишаються Бахмутський та Лимано-Куп'янський напрями, де російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ.
Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Куп'янсько-Лиманський напрямок
Українські війська продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
"Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, попри втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці", - розповів Сирський.
За його словами, одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.
Бахмутський напрямок
Як розповів генерал, На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Зокрема, за його даними, ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.
"Інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки", - констатував Сирський.
Ситуація на фронті на ранок
За даними Генштабу, по всій лінії фронту йдуть важкі бої, минулої доби сталося 35 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.
Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ утримують позиції та наступають у районі Роботиного Запорізької області. Крім того, сили оборони просунулися приблизно за п'ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.
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