Окупанти можуть потрапити в котел під Куп'янськом, хоч і трохи просуваються там, - Резніков

Російські військові мають певні успіхи під Куп'янськом. При цьому загарбники можуть потрапити там до котла, якщо наші захисники просунуться на Бахмутському напрямку.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Це логічний хід ворога, відвернути нашу увагу, атакуючи там, щоб ми забрали підрозділи з півдня та сходу. Але генерал Сирський, який командує угрупуванням військ "Хортиця", одночасно тримає оборону на тому напрямку і контратакує на Бахмутському напрямку. Росіяни начебто трохи там і просуваються, але якщо ми просунемося (на Бахмутському напрямку, - ред.), то тоді вже вони потраплять у котел", - сказав він.

Рєзніков підкреслив, що українські підрозділи з півдня не перекидаються, тоді як росіяни постійно переміщують свої підрозділи: з Херсонської області на південний (Запорізький) напрямок, з півдня - на Східний напрямок.

За його словами, такі дії окупантів - хороший знак для України.

"Як кажуть військові, "ситуація складна, але контрольована", - додав міністр.

Ситуація на сході

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни й надалі намагаються наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Так, на Куп'янському напрямку окупанти створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білгородській області та шукають слабкі місця у нашій обороні, щоб прорвати її.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні окупанти можуть посилити наступ на напрямок Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Додамо, що РФ зосередила на Лімано-Купянському напрямку 110 тисяч військ. Вони також збільшили кількість обстрілів.

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