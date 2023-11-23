У Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію, - голова ХОВА

"Розглядається питання щодо оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми з інших прифронтових населених пунктів Куп'янщини. Зокрема з частини м. Куп'янськ, яка перебуває під постійними обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Евакуація в Харківській області

Напочатку листопада у п'яти громадах Куп'янського району, що в Харківській області, запровадили примусову евакуацію дітей. Тоді через небезпечні умови в більш надійні місця планували доправити 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.

Зазначимо, що ситуація в Куп'янську наразі складна. Російські війська почали масивно обстрілювати місто одразу ж після того, як ЗСУ звільнили його восени 2022 року під час масштабної деокупації території Харківської області.