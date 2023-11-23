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У Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію, - голова ХОВА

Фото: у Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Влада Харківської області розглядає можливість примусової евакуації сімей із дітьми з частини міста Куп'янськ. Це пов'язано з постійними обстрілами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Розглядається питання щодо оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми з інших прифронтових населених пунктів Куп'янщини. Зокрема з частини м. Куп'янськ, яка перебуває під постійними обстрілами", - йдеться в повідомленні. 

Евакуація в Харківській області

Напочатку листопада у п'яти громадах Куп'янського району, що в Харківській області, запровадили примусову евакуацію дітей. Тоді через небезпечні умови в більш надійні місця планували доправити 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.

Зазначимо, що ситуація в Куп'янську наразі складна. Російські війська почали масивно обстрілювати місто одразу ж після того, як ЗСУ звільнили його восени 2022 року під час масштабної деокупації території Харківської області. 

 

Куп'янський напрямок

Нещодавно у матеріалі РБК-Україна "Авдіївка поглинає ресурси РФ". Як Україна захищає Схід і де нарощує плацдарм" ми розповідали про черговий виток ескалації на Куп'янському напрямку.

Російські загарбники не мають особливих шансів ні в окупації міста, ні у виході на східний берег річки Оскіл у межах Харківської області. Однак попри це не перестають постійно обстрілювати Куп'янський район.

Як зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі ведуться активні бойові дії в напрямку н.п. Синьківка.

Він зазначав, що в разі успіху ворога на цьому напрямку це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл.

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евакуаціяКупянск