В Купянске могут ввести принудительную эвакуацию, - глава ХОВА

"Рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми из других прифронтовых населенных пунктов Купянщины. В частности, из части г. Купянск, которая находится под постоянными обстрелами", - говорится в сообщении.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, что в начале ноября в пяти общинах Купянского района Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей. Тогда из опасных условий в более надежные места планировали доставить 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.

Отметим, что ситуация в Купянске на данный момент сложная. Российские войска начали массивно обстреливать город сразу после того, как ВСУ освободили его осенью 2022 года во время масштабной деоккупации территории Харьковской области.