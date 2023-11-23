В Купянске могут ввести принудительную эвакуацию, - глава ХОВА

Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из части города Купянск. Это связано с постоянными обстрелами оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми из других прифронтовых населенных пунктов Купянщины. В частности, из части г. Купянск, которая находится под постоянными обстрелами", - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале ноября в пяти общинах Купянского района Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей. Тогда из опасных условий в более надежные места планировали доставить 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.
Отметим, что ситуация в Купянске на данный момент сложная. Российские войска начали массивно обстреливать город сразу после того, как ВСУ освободили его осенью 2022 года во время масштабной деоккупации территории Харьковской области.
Недавно в материале РБК-Украина "Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм, мы рассказывали об очередной эскалации на Купянском направлении.
Российские захватчики не имеют особых шансов ни в оккупации города, ни в выходе на восточный берег реки Оскол в пределах Харьковской области. Однако, несмотря на это, не перестают постоянно обстреливать Купянский район.
Как отметил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас ведутся активные боевые действия в направлении н.п. Синковка.
Он отмечал, что в случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол.
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