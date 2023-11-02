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У Харківській області проведуть примусову евакуацію майже 300 дітей

Харківська область , Четвер 02 листопада 2023 12:54
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У Харківській області проведуть примусову евакуацію майже 300 дітей Фото: в Харківській області проведуть примусову евакуацію майже 300 дітей (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

У п'яти громадах Куп'янського району, що в Харківській області, запровадили примусову евакуацію дітей. Через небезпечні умови в більш надійні місця планують доправити 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Так, рішення Харківської ОВА одностайно підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Згідно з рішенням, протягом 45 діб планується провести безкоштовну евакуацію 275 дітей та їх родин з Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Влада називає такий крок необхідним через складну безпекову обстановку в умовах воєнного стану.

Охочих евакуюватися закликають звертатись на "гарячі" лінії Мінреінтеграції та Харківської ОВА:

  • Гаряча лінія Харківської ОВА (цілодобово) - 0 800 339 291;
  • Гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48, WhatsApp/Telegram/Viber - (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що 26 жовтня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації з 10 населених пунктів Куп'янського району.

Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.

Незабаром Рада оборони Харківської області вирішила масштабувати евакуаційні заходи та вивезти сім'ї з дітьми з трьох громад Куп'янського району.

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