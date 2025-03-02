На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ворожі розвідувальні БПЛА

Куп'янський напрямок

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії поблизу Новоосинового та Загризового, але зазнав відсічі.

Протягом доби втрати російських військ склали 1110 осіб. Українські захисники знищили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки ворога.