За минулу добу росіяни втратили 1110 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб
За останню добу з 1 на 2 березня, російські війська втратили на війні проти України 1110 солдатів, 8 танків і 2 системи реактивного залпового вогню. Загальна кількість втраченої ворогом техніки становить 211 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 876 720 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 10 241 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 21 274 (+25) од.;
- артилерійських систем - 23 959 (+51) од.;
- РСЗВ - 1306 (+2) од.;
- засоби ППО - 1091 (+3) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 594 (+192) од.;
- крилатих ракет - 3085 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 218 (+117) од.;
- спеціальної техніки - 3768 (+5) од.
Ситуація на фронті та російські повітряні атаки
За даними Інституту вивчення війни (ISW), військові Збройних сил України мали успіх поблизу Торецька. Однак росіяни просунулися біля Великої Новосілки.
Ввечері 1 березня російський "Шахед" атакував будинок у Запоріжжі, на місці прильоту виникла пожежа. Постраждала людина.
Крім того російські терористи вдарили балістичною ракетою по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно і припортова інфраструктура, є постраждалі серед цивільних.
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