За минулу добу росіяни втратили 1110 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 1 на 2 березня, російські війська втратили на війні проти України 1110 солдатів, 8 танків і 2 системи реактивного залпового вогню. Загальна кількість втраченої ворогом техніки становить 211 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та російські повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), військові Збройних сил України мали успіх поблизу Торецька. Однак росіяни просунулися біля Великої Новосілки.

Ввечері 1 березня російський "Шахед" атакував будинок у Запоріжжі, на місці прильоту виникла пожежа. Постраждала людина.

Крім того російські терористи вдарили балістичною ракетою по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно і припортова інфраструктура, є постраждалі серед цивільних.

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