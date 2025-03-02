На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеские разведывательные БПЛА

Купянское направление

Напомним, что на Купянском направлении враг совершил три наступательных действия вблизи Новоосиново и Загрызово, но получил отпор.

В течение суток потери российских войск составили 1110 человек. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 25 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 192 БПЛА оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и 5 единиц спецтехники врага.