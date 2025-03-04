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На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили танк та 2 БМП окупантів

Вівторок 04 березня 2025 21:18
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На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили танк та 2 БМП окупантів Фото: ЗСУ завдали удару по броньованій техніці російських окупантів (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Бійці 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" завдали удару по броньованій техніці російських окупантів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира полку Юрій Федоренка у Telegram.

"У результаті бойової роботи знищено 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР - уражено", - зазначив Федоренко.

Майстерну роботу бійців окремого полку командир показав на відео. На кадрах можна побачити, як влучно оператори дронів розбивають бронетехніку ворога на металобрухт.

За словами Федоренка, полк "Ахіллес" спеціалізується на знищенні бронетехніки, артилерії та живої сили противника за допомогою безпілотників.

"Лише у лютому екіпажі полку знищили та уразили 2155 законних військових цілей противника", - додав командир.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області. Пілоти авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищили піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку було знищено в районі Кремінної та Серебрянського лісництва.

Також днями українські прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" на Краматорському напрямку. Окрім цього вдалось знищити ворожу гармату, чотири одиниці автотранспорту окупантів, низку ворожих укриттів та піхоту.

А на Донеччині бійці Non-Stop Group 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" успішно знищили п’ять безпілотних літальних апаратів (БПЛА) противника.

Зокрема, було збито чотири безпілотники Zala та один "Орлан". Окупанти використовували ці дрони для ведення розвідки та передачі відеоінформації, що створює значну загрозу як для українських військових, так і для цивільних осіб.

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