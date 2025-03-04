На Купянском направлении ВСУ уничтожили танк и 2 БМП оккупантов

Бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" нанесли удар по бронированной технике российских оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира полка Юрий Федоренко в Telegram .

"В результате боевой работы уничтожен 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР - поражен", - отметил Федоренко.

Мастерскую работу бойцов отдельного полка командир показал на видео. На кадрах можно увидеть, как метко операторы дронов разбивают бронетехнику врага на металлолом.

По словам Федоренко, полк "Ахиллес" специализируется на уничтожении бронетехники, артиллерии и живой силы противника с помощью беспилотников.

"Только в феврале экипажи полка уничтожили и поразили 2155 законных военных целей противника", - добавил командир.

Успехи ВСУ

Напомним, недавно бойцы ВСУ FPV-дронами уничтожили наплавной мост и гаубицу "Мста-Б" противника в Луганской области. Пилоты авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" результативно уничтожили пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику было уничтожено в районе Кременной и Серебрянского лесничества.

Также на днях украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" на Краматорском направлении. Кроме этого удалось уничтожить вражескую пушку, четыре единицы автотранспорта оккупантов, ряд вражеских укрытий и пехоту.