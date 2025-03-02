"Приземлили" п’ять БПЛА-розвідників. Українські бійці знищили дрони росіян
ЗСУ знищили п’ять ворожих БПЛА на Донеччині. Збиті дрони використовувалися окупантами для розвідки та передачі відеоінформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Донеччині бійці Non-Stop Group 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" успішно знищили п’ять безпілотних літальних апаратів (БПЛА) противника.
Зокрема, було збито чотири безпілотники Zala та один "Орлан". Окупанти використовували ці дрони для ведення розвідки та передачі відеоінформації, що створює значну загрозу як для українських військових, так і для цивільних осіб.
Цей результат став можливим завдяки професіоналізму та майстерності українських військових.
Бої за Донецьку область
На Покровському напрямку українські захисники успішно відбили 27 штурмових атак ворога поблизу Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів.
Ворог також проводив наступальні дії на інших напрямках. На Куп’янському напрямку агресор здійснив три атаки поблизу Новоосинового та Загризового, але зазнав поразки.