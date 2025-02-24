На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили колону і знищили бронетехніку ворога

На Куп'янському напрямку українські воїни завдали кілька влучних ударів по російських окупантах. Штурм ворога було відбито, знищено танк та БТР, уражено 3 БТРи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
На східному напрямку 24 лютого ворог розпочав штурмові дії із бронетехнікою. Однак ЗСУ відбили штурм російських військ, які рухалися колоною в напрямку околиць Лозової.
За повідомленням ОСУВ, пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій техніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.
"Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» спільно з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення «Буревій» та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади завчасно виявили та спалили ворожу бронетехніку", - зазначили в угрупуванні військ.
Майстерну роботу українських операторів дронів показали на відео воїни 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».
В результаті спільних дій втрат українських позицій не допущено.
Нагадаємо, вчора, 23 лютого, українські бійці завдали точного удару по ворожій техніці на Харківщині. У результаті знищено чотири танки та БМП. Воїни підрозділу "FATUM" протитанкового батальйону успішно знищили російську військову техніку за допомогою FPV-дронів.
Раніше ЗСУ завдали удари по ворожих позиціях біля Вовчанська і ліквідували склад ПММ та бліндажі. Крім того, внаслідок успішної операції знищено 7 окупантів і транспортний засіб противника.
А на Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Він призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг.