На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили колону і знищили бронетехніку ворога

Раніше ЗСУ завдали удари по ворожих позиціях біля Вовчанська і ліквідували склад ПММ та бліндажі. Крім того, внаслідок успішної операції знищено 7 окупантів і транспортний засіб противника.

А на Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Він призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг.