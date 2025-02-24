На Купянском направлении ВСУ разбили колонну и уничтожили бронетехнику врага

Ранее ВСУ нанесли удары по вражеским позициям возле Волчанска и ликвидировали склад ГСМ и блиндажи. Кроме того, в результате успешной операции уничтожено 7 оккупантов и транспортное средство противника.

А на Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Он предназначен для механизации инженерных работ при прокладке дорог, подготовке и содержанию военных дорог.