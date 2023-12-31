Позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку біля Синьківки: карти ISW

Тривають позиційні бої на трьох ділянках фронту: на північний захід від Бахмута, на південний захід від Бахмута та на північний захід від Горлівки Донецької області. Війська ведуть бої у напрямку Авдіївки та Донецька, а також у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

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За словами співробітників інституту, нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної та 30 грудня продовжили позиційні бої з українськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Відео з геолокацією, опубліковане 29 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на захід від Діброви.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку біля Синьківки (на північний схід від Куп'янська) та Новоселівська (на північний захід від Сватового) та у напрямку Лимана на північ від Григорівки (на південь від Кремінної), а також біля Макіївки (на північний захід від Кремінної), Торського (на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісництва (на південний захід від Кремінної).

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ISW з'ясував, що нещодавно російські війська підтвердили поступ на північний захід і південний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 30 грудня, показує, що російські війська просунулися на північні та північно-східні околиці Богданівки та на північний захід від Хромового (обидва на північний захід від Бахмута). Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 30 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Кліщіївки.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Григорівки, Хромового та Богданівки; на південний захід від Бахмута в районі Андріївки та Кліщіївки; та на північний захід від Горлівки в районі Шумів.

Нещодавно російські війська підтвердили наступ на північному фланзі Авдіївки, оскільки 30 грудня продовжувалися позиційні бої біля Авдіївки. Відео з геолокацією, опубліковане 30 грудня, показує, що російські війська просунулися на північ від Степового (на північ від Авдіївки).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу та Новобахмутівки; на північ від Авдіївки в районі Степового та на захід від Кам'янки; на південний схід від Авдіївки у районі промислової зони; та на південний захід від Авдіївки в районі Опитного, Севєрного, Первомайського та Невельського.

ISW з'ясував, що російські та українські війська продовжували позиційні бої на захід та південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту 30 грудня не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Красногорівки (на захід від Донецька), Мар'їнки та Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

За словами ISW, 30 грудня відбулися позиційні бої у районі Приютного (на південний захід від Великої Новосілки) та Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Також співробітники ISW з'ясували, що позиційні бої продовжувалися

на захід та північ від Вербового (на схід від Роботиного);

біля Новофедорівки (на північний схід від Роботиного) та Новопрокопівки (на південь від Роботиного);

на захід від Роботиного і на схід від Копані (на північний захід від Роботиного).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 30 грудня, що за останні два-три дні російські війська просунулися в районі Вербового, Роботиного та Копані та зуміли майже ліквідувати українське проникнення на нинішню головну лінію оборони Росії, яку українські сили здійснили у вересні 2023 року.

Нещодавно ISW спостерігав ймовірний відхід українських військ у цьому районі на більш захищені позиції ближче до Роботиного, і звіти Машовця узгоджуються з цим спостереженням.

ISW з'ясував, що українські війська зберігають позиції у лівобережній Херсонській області станом на 30 грудня, але жодних змін на лінії фронту у цьому районі не відбулося.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої продовжувалися на східному березі, у тому числі біля Кринків.