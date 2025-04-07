На Куп’янському напрямку РФ хоче розширити плацдарм на західному березі Осколу

За даними військових, українські військові відбили піхотні атаки ворога біля Камʼянки, Петропавлівки, Піщаного, Надії та Загризового. В районі Богуславки окупанти за підтримки бронетехніки та квадроциклів штурмували наші оборонні укріплення.

Ворог для підтримки свого угруповання та логістичного забезпечення намагається перекидати сили на західний берег річки Оскіл.

"Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування військ противника", - сказано у повідомленні.

Бої за Куп'янськ

У листопаді минулого року у мережі поширилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Тоді українські військові змогли відбити атаку.

А вже на початку лютого цього року росіяни намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Однак Сили оборони завдали ураження по противнику, окупантів було знищено.

На початку березня речник Держкордон служби Андрій Демченко, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку, але ворога виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

"За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях", - повідомив речник.