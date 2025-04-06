ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська, противник тисне на трьох напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Куп'янська. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Торецька, Покровська та в Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 6 квітня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 квітня, вказують на те, що путінські війська просунулися в північне Гуєво (на південь від Суджі).

Бої тривали під Олешнею Курської області (на південний захід від Суджі) та Басівкою Сумської області. Російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ продовжують атакувати поблизу Веселівки Сумської області.

"Можливо, російське військове командування передислокувало обмежені частини 98-ї дивізії ВДВ в район кордону Курсько-Сумської області", - йдеться у звіті ISW, де наведені розповіді про це російського "воєнкора".

У лютому та березні експерти ISW спостерігали за повідомленнями про те, що підрозділи 217-го полку ВДВ діяли в напрямку Часового Яру, а пов'язаний з ВДВ росіян "воєнкор" стверджував, що підрозділи 217-го полку ВДВ діяли поблизу Часів Яру наприкінці березня 2025 року.

Сили оборони України 5 квітня продовжували обмежені наземні атаки на півночі Бєлгородської області.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ начебто безуспішно атакували поблизу Демидівки та Поповки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

5 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували поблизу Вовчанська 4 і 5 квітня.

Операція РФ №2 - Луганська область

Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, ЗСУ просунулися на південь від Західного (на північ від Куп'янська).

Російські загарбники атакували поблизу міжнародного кордону поблизу Фіголівки та Кам'янки, біля Голубівки, Кіндрашівки, Малої Шапківки, а також поблизу Петропавлівки 4 і 5 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська продовжують наступати по обидва боки річки Оскіл на Куп'янському напрямку - ймовірно, маючи на увазі район поблизу Кам'янки - і встановили сухопутний коридор від Валуйків Бєлгородської області до правого (західного) берега річки, передають в ISW.

5 квітня російські окупанти продовжували наступати на напрямку Борової, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Нової Кругляківки, Загризового;, біля Надії, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Ольгівки 4 і 5 квітня.

5 квітня російські загарбники продовжили наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися.

4 і 5 квітня війська РФ атакували в районі н.п. Нове, біля Катеринівки, Новомихайлівки, Зеленої Долини, в районі Новолюбівки та Мирного.

Російський "воєнкор" заявив, що путінські війська намагаються з'єднати плацдарм Невське - Новолюбівка (на північний схід від Лиману) з плацдармом Макіївка на півночі.

Операція РФ №3 - Донецька область

5 квітня російські окупанти продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки, а також в районі Верхньокам'янського 4 і 5 квітня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 5 квітня заявив, що російські загарбники найактивніше використовують баггі та всюдиходи (квадроцикли) на Сіверському напрямку.

5 квітня війська РФ продовжували наступати на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. Російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, поблизу Курдюмівки, наступали на Ступочки і Передтечне 4 і 5 квітня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують опубліковані 5 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на північ від Дружби (на північ від Торецька).

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Дружби, Диліївки, Кримського, Валентинівки, Сухої Балки, Олександрополя, Леонідівки і Петрівки 4 і 5 квітня.

5 квітня Запорожець заявив, що російські загарбники на Торецькому напрямку продовжують наступ невеликими штурмовими групами та активно використовують мотоцикли для транспортування піхоти в центр Торецька.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 квітня, показують, як ЗСУ завдають ударів по військах РФ на західній околиці Солоного (на південний захід від Покровська), що може вказувати на те, що росіяни окупували населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, вказують на те, що російські загарбники просунулися в північній частині Шевченка (на південний захід від Покровська).

Війська РФ атакували біля Тарасівки, Єлизаветівки та Олександрополя, біля Сухого Яру та Лисівки, Зеленого, Шевченка, Богданівки, Удачного, Піщаного, Котлиного, Новосергіївки, Надіївки, Успенівки, Звірового, Новоолександрівки, Муравки та Котлярівки 4 і 5 квітня.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували біля Шевченка, Котлиного та Лисівки.

5 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не змогли просунутися. 4 і 5 квітня російські окупанти атакували в районі Андріївки, Костянтинополя та Олексіївки, в районі Розлива та Багатира.

5 квітня російські загарбники продовжували наступати на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. 4 і 5 квітня війська РФ атакували поблизу Роздольного, Федорівки та Бурлацького, біля Новосілки та Новодарівки та в напрямку Новополя.

"Південна вісь"

5 квітня російські окупанти продовжували наступати у західній частині Запорізької області, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували в напрямку Малої Токмачки, в районі Новоандріївки, Степового, Малих Щербаків і Кам'янського 4 і 5 квітня.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Дніпровському напрямку 5 квітня.

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 квітня, від початку доби на фронті зафіксували 152 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що найгарячішою ситуація була на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.